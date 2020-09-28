Петра Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Осеан Доден со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Петра 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Квитова поспорит с победительницей поединка Алёна Большова (Испания) — Ясмине Паолини (Италия).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.