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Петра Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Петра Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Осеан Доден со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Петра 8 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг Квитова поспорит с победительницей поединка Алёна Большова (Испания) — Ясмине Паолини (Италия).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 12:05 МСК
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Осеан Доден
118
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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