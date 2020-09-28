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Сара Эррани впервые с 2017 года выиграла матч основной сетки турнира «Большого шлема»

Сара Эррани впервые с 2017 года выиграла матч основной сетки турнира «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Итальянская теннисистка Сара Эррани, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, вышла во второй круг, разгромив олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:2, 6:1.

Для Эррани это был первый матч основной сетки турнира «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» 2018 года. Сара победила в поединке основной сетки мэйджора впервые с «Ролан Гаррос» 2017 года.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Эррани поспорит с победительницей поединка Катарина Завацкая (Украина) — Кики Бертенс (Нидерланды, 5).

За карьеру 33-летняя уроженка Болоньи выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде. Она является обладательницей карьерного «Большого шлема» в парном разряде. В 2012 году Сара дошла до финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и проиграла россиянке Марии Шараповой.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 13:55 МСК
Моника Пуиг
98
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Сара Эррани
150
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
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