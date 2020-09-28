Сара Эррани впервые с 2017 года выиграла матч основной сетки турнира «Большого шлема»

Итальянская теннисистка Сара Эррани, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, вышла во второй круг, разгромив олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико со счётом 6:2, 6:1.
Для Эррани это был первый матч основной сетки турнира «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» 2018 года. Сара победила в поединке основной сетки мэйджора впервые с «Ролан Гаррос» 2017 года.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Эррани поспорит с победительницей поединка Катарина Завацкая (Украина) — Кики Бертенс (Нидерланды, 5).
За карьеру 33-летняя уроженка Болоньи выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде. Она является обладательницей карьерного «Большого шлема» в парном разряде. В 2012 году Сара дошла до финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и проиграла россиянке Марии Шараповой.
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