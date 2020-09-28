Павлюченкова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Кузнецову

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Анастасия со счётом 6:1, 2:6, 6:1 обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Павлюченкова 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с чешкой Катержиной Синяковой, которая в первом круге обыграла американку Лорен Дэвис.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.