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Павлюченкова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Кузнецову

Павлюченкова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Кузнецову
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Анастасия со счётом 6:1, 2:6, 6:1 обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Павлюченкова 2 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с чешкой Катержиной Синяковой, которая в первом круге обыграла американку Лорен Дэвис.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 15:45 МСК
Светлана Кузнецова
33
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		2 6
         
Анастасия Павлюченкова
38
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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