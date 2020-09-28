«Заткнись, Матс». Кирьос вступился за Маррея после критики со стороны Виландера

Австралийский теннисист Ник Кирьос заступился за британца Энди Маррея, которого раскритиковал Матс Виландер. После поражения Энди в первом круге «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.
«Только что прочитал, что Виландер сказал о Энди Маррее. Заткнись, Матс, всем наплевать. Энди, знай, сколько бы ты ни продолжал играть, все мы ценим и наслаждаемся твоей игрой. А ещё я никогда не смотрел игр Виландера», — написал Кирьос на своей странице в "Твиттере".
Сам Энди назвал это поражение худшим в своей карьере на турнирах «Большого шлема». Следующим соперником Вавринки в Париже будет представитель Германии Доминик Кёпфер. Турнир завершится 12 октября.
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