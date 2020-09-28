Муте и Джустино бились за выход во второй круг «Ролан Гаррос» более 6 часов

Итальянский теннисист Лоренцо Джустино вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований француз со счётом 0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16 обыграл представителя Франции Корентена Муте.
Продолжительность противостояния составила 6 часов 10 минут. Джустино трижды подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 14. На счету Муте 4 эйса, 1 двойная ошибка и 13 реализованных брейков из 25.
Этот матч стал вторым по длительности в истории турнира. В 2004 году Фабрис Санторо и Арно Клеман играли 6 часов 33 минуты.
За выход в третий круг Джустино поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, который в первом круге соревнований обыграл серба Миомира Кецмановича.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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