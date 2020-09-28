Павлюченкова: всегда сложнее играть с русскими соперницами, к тому же мы со Светой дружим

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу (6:1, 2:6, 6:1) над соотечественницей, Светланой Кузнецовой, в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Рада, что смогла сегодня победить. Психологически всегда сложнее играть с русской соперницей, к тому же мы со Светой дружим. Кузнецова — опытная теннисистка и вообще всегда хороша на грунте. Считаю, в первом и третьем сетах я сыграла как должна. Уверенно стартовала, знала, как именно нужно действовать. В первом гейме второго сета чуть заторопилась, отдала преимущество Свете. Но рада, что потом взяла игру под контроль и довела матч до победы. Постараюсь ещё прибавить к следующему кругу.



В этом году из-за коронавируса необычный «Ролан Гаррос» — проходит в конце сентября и начале октября, а не в мае. В Париже сейчас холодно, к тому же на турнире заменили мячи и они летят не так хорошо. Все хоть и в одинаковых, но достаточно сложных условиях — ветер, дожди. Только Надаль и другие топы играют под крышей.



Очень соскучилась по атмосфере топ-турниров. «Ролан Гаррос» — один из моих любимых «Больших шлемов». Даже если чувствуешь предстартовый мандраж, эти эмоции ни с чем не сравнятся», — сказала Павлюченкова в интервью пресс-службе турнира.