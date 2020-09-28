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Рафаэль Надаль отреагировал на выход во второй круг Открытого чемпионата Франции

Рафаэль Надаль отреагировал на выход во второй круг Открытого чемпионата Франции
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу (6:4, 6:4, 6:2) над белорусом Егором Герасимовым в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Необычный „Ролан Гаррос“, совершенно непривычный. Но для меня он такой же особенный, как все предыдущие, в которых участвовал. Постараюсь сделать всё возможное. Рад выйти во второй круг после хорошего старта. Сейчас время вернуться в отель, на следующий день провести тренировку и постараться подготовиться ко второму кругу», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.

Надаль вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Герасимова
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