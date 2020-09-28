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Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Хачанов со счётом 7:6, 6:3, 6:3 обыграл представителя Польши Камиля Майхшака.

Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Хачанов 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейков из 11. На счету Майхшака 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 8.

За выход в третий круг Хачанов поспорит с представителем Чехии Иржи Веселы, который в первом круге соревнований обыграл британца Лиама Броэди.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 20:50 МСК
Камиль Майхшак
100
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 3    
7 7 		6 6    
             
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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