Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Хачанов со счётом 7:6, 6:3, 6:3 обыграл представителя Польши Камиля Майхшака.

Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Хачанов 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейков из 11. На счету Майхшака 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейка из 8.

За выход в третий круг Хачанов поспорит с представителем Чехии Иржи Веселы, который в первом круге соревнований обыграл британца Лиама Броэди.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.