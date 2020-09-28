Медведев со злости сломал ракетку в матче с Фучовичем. Фото
Россиянин Даниил Медведев сломал ракетку в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с венгром Мартоном Фучовичем.
Инцидент произошёл после того, как россиянин проиграл Фучовиву во втором сете. Матч продолжается. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
За выход в третий круг победитель матча поборется с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Стоит отметить, что 24-летний Медведев ещё ни разу не выигрывал в матчах основной сетки Открытого чемпионата Франции.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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