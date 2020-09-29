Медведев не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Фучовичу

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований россиянин со счётом 4:6, 6:7, 6:2, 1:6 проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 20 минут. Медведев 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейков из 9. На счету Фучовича 2 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 13.

За выход в третий круг Фучович поборется с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, который в первом круге соревнований обыграл француза Адриана Маннарино.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.