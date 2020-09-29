Медведев не сумел выйти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв Фучовичу
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований россиянин со счётом 4:6, 6:7, 6:2, 1:6 проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу.
Продолжительность противостояния составила 3 часа 20 минут. Медведев 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейков из 9. На счету Фучовича 2 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейков из 13.
За выход в третий круг Фучович поборется с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом, который в первом круге соревнований обыграл француза Адриана Маннарино.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 сентября 2020, понедельник. 21:15 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6 3
|6
|1
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|7 7
|2
|6
63
Мартон Фучович
М. Фучович
Медведев со злости сломал ракетку в матче с Фучовичем. Фото
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