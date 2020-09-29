Элина Свитолина отреагировала на победу над россиянкой Варварой Грачёвой на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Варварой Грачёвой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Это было нелегко. Я вела в первом сете, и Варвара заметно прибавила. Она стала лучше выполнять удары по мячу и заставила меня поработать на корте. Она набрала ход и во второй партии. Для меня было важно бороться за каждое очко и не терять концентрацию. Я смогла сделать это и заиграла гораздо лучше», — приводит слова Свитолиной официальный сайт тура.

За выход в третий круг Элина поспорит с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.