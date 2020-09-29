С. Уильямс: я не вступаю в споры о величайшем игроке. Для меня величайший — Иисус
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции после выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции призналась, что не хочет участвовать в дискуссиях о выборе лучшего игрока всех времён.
«Я не вступаю в споры о том, кто является величайшим игроком. Для меня величайшим всегда будет Иисус. Пусть так и будет», — приводит слова Уильямс журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».
В стартовом раунде «Ролан Гаррос» бывшая первая ракетка мира победила соотечественницу Кристи Анн со счётом 7:6 (7:2), 6:0. За выход в третий круг Уильямс поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти.
Серена Уильямс: мне нужно было понять, что иногда уровень моего величия безумно высок
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