Лоренцо Джустино за один матч на «Ролан Гаррос» заработал больше, чем за весь 2019 год

Итальянский теннисист Лоренцо Джустино пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований он одолел хозяина кортов Корентена Муте со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16. Продолжительность противостояния составила 6 часов 5 минут.

Журналист Энрико Мария Рива в своём «твиттере» сообщает, что за этот матч Джустино уже гарантировал себе € 84 тыс. призовых. При этом за весь прошлый год Лоренцо заработал меньше — € 83 071. В прошлом сезоне он провёл 65 матчей и завершил год девятью поражениями подряд.

Поединок Джустино с Муте стал вторым по продолжительности в истории «Ролан Гаррос». В 2004 году французы Фабрис Санторо и Арно Клеман играли 6 часов 33 минуты.

За выход в третий круг Джустино поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.