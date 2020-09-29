Организаторы «Ролан Гаррос» сняли с турнира одну женскую пару из-за коронавируса

Организаторы Открытого чемпионата Франции исключили из состава участников женского парного турнира один из дуэтов, сообщает Ubitennis со ссылкой на Федерацию тенниса Франции. Причина заключается в том, что одна из теннисисток контактировала с тренером, тест которого на коронавирус дал положительный результат. Имя теннисистки не называется.
Матчи в женском парном разряде на «Ролан Гаррос» начнутся завтра, 30 сентября.
Ранее из квалификации из-за COVID-19 были исключены Катаржина Кава и Бернабе Сапата из Испании. При этом повторные тесты игроков на коронавирус дали отрицательный результат. Босниец Дамир Джумхур также не был допущен к соревнованиям из-за положительного результата теста у его тренера Петара Поповича.
Всего на «Ролан Гаррос» с 17 сентября было сделано уже 1900 тестов на коронавирус.
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