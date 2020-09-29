Андрей Ольховский — о вылете Даниила Медведева: этот сезон — не показатель

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче первого круга «Ролан Гаррос» с венгром Мартоном Фучовичем со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
«Условия «Ролан Гаррос» отличаются от всех остальных. Подачи Медведева работают лучше на других покрытиях и при более высоких температурах. Конечно, поражение обидное, но этот год нельзя сравнивать ни с чем. В первый раз столкнулись с такой ситуацией. Достаточно сложно судить об одном-двух матчах, которые проведены на этом покрытии в этом году. Все находятся в сложных условиях, сезон не идёт по привычному сценарию. Сейчас же нас могут ждать совсем неожиданные результаты.
Фучович является неудобным соперником. На земле венгр очень цепкий, а погодные условия были как раз в сторону соперника. Такие поражения обидны, но по этому сезону сложно судить. У ведущей тройки были поражения: тот же Надаль после перерыва проиграл Шварцману, которого он до этого всегда обыгрывал на любимом покрытии. Этот сезон — не показатель, давайте подождём, пока всё наладится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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