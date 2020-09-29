Джим Курье: уважаю мнение Виландера, но у Маррея есть право брать уайлд-кард

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье поделился мнением о ситуации вокруг комментария Матса Виландера в адрес британца Энди Маррея.

Маррей, получивший уайлд-кард, в трёх сетах проиграл Вавринке в первом круге «Ролан Гаррос». После игры Виландер призвал британца объяснить, зачем он вообще участвовал в турнире и почему согласился взять уайлд-кард, не дав таким образом шанса кому-то из молодых игроков.

«Матс — мой друг, и я уважаю его мнение, но… У Энди есть право брать уайлд-кард, если ему их предлагают. У турниров есть право предлагать ему уайлд-кард, если они этого хотят. Только Энди может решить, как долго ещё хочет играть. От него зависит, завершит ли он карьеру на своих условиях, или же потому, что играть не позволит бедро. Это замечательно, что врачи дали ему шанс вернуться. Но он знает, что уже не сможет двигаться так, как раньше.

Он говорит, что не хочет побеждать, играя не в своём стиле. Но, если честно, чтобы быть конкурентноспособным, ему нужно выполнять более мощные удары и играть иначе. Однако будут и другие матчи, где он сможет по-прежнему полагаться на свои руки и воображение, чтобы побеждать", — цитирует Курье ITV.