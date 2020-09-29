Пабло Карреньо-Буста: на грунте я никому не уступаю, разве что Надалю

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями от выхода во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом раунде он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2, 7:5.



«Я сыграл на очень высоком уровне. На грунте я никому не уступаю, разве что Надалю. Если я готов на сто процентов, действую смело и агрессивно, то я очень опасен и обыграть меня нелегко», — приводит слова Карреньо-Бусты EFE.



За выход в третий круг Пабло поспорит с представителем Аргентины Гидо Пельей.



«Это будет очень сложный матч. Наверное, сложнее, чем стартовый поединок. Мне нужно будет подойти к игре с тем же настроем. Нужно будет играть уверенно и активно. Это будет долгий матч, но у меня уже были подобные игры», — сказал Карреньо-Буста.

Рафаэль Надаль отреагировал на выход во второй круг Открытого чемпионата Франции