Чесноков: Фучович лез на Медведева и здорово сыграл

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с венгром Мартоном Фучовичем со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.
«Фучович не подарок. Я ещё до матча говорил, что игра будет сложная. Возможно, он настроился, а в следующем матче может приплыть. Что касается грунта, то Даня обыграл Джоковича на грунте в Монте-Карло. На «Ролан Гаррос» было много игроков, которых Медведев мог пройти. Иногда надо иметь какую-то шару по сетке.
Раньше турниры проходили очень часто. Игроки дышат за счёт того, что играют регулярно. Можно тренироваться по пять-шесть часов, но играть всё хуже. Если в голове пустота, ты не знаешь, какие будут турниры.
Медведев сломал ракетку, выпустил пыл, зато третий сет выиграл 6:2. А в третьем сете Фукович понимал, что проиграет, но собрался на четвёртый. Даня сделал достаточно много невынужденных ошибок именно в четвёртом сете. Фукович — это игрок, которого сегодня надо обыграть, а он настраивался на Медведева. Дане надо выиграть, потому что он пятый игрок в мире, а соперник будет просто лезть на него. Вот Фучович лез на Медведева и здорово сыграл», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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