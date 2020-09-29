Шамиль Тарпищев — о нервном поведении Даниила Медведева: он и в детстве был такой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от вылета Даниила Медведева с Открытого чемпионата Франции. В первом круге пятая ракетка мира проиграл венгру Мартону Фучовичу со счётом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6.

«Медведеву попался сложный соперник. Также покрытие не совсем устраивает Даню. Он не наигран на грунте. Фучович и раньше обыгрывал наших, это хороший грунтовый игрок. А у Медведева не было практики на таком покрытии. Трагедии здесь нет. Он на Итоговый чемпионат попал, может спокойно тренироваться.



Что касается нервного состояния, то это тип игрока. Медведев и в детстве был такой. Когда всё складывается хорошо, он выглядит спокойным. Естественно, если что-то не получается, нервы не позволяют быть спокойным. Это не криминал», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В ходе матча Даниил со злости разбил ракетку, за что получил штрафное очко.