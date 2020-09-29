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Каролина Плишкова с трудом победила 172-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»

Каролина Плишкова с трудом победила 172-ю ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, не без труда вышла во второй круг. На старте соревнований она одолела представительницу Египта Маяр Шериф (Q) со счётом 6:7 (9:11), 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

Каролина 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы, занимающей 172-ю строчку в рейтинге WTA, 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в третий круг Плишкова поспорит с Еленой Остапенко из Латвии.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 12:05 МСК
Маяр Шериф
172
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		2 4
6 9 		6 6
         
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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