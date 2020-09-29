Полуфиналистка US Open проиграла 187-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

Представительница Дании Клара Таусон, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Франции через квалификацию, вышла во второй круг, одолев американку Дженнифер Брэйди, посеянную под 21-м номером, со счётом 6:4, 3:6, 9:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Клара, занимающая 187-ю строчку в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Брэйди, дошедшей до полуфинала US Open 2020 года, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в третий круг Таусон поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.