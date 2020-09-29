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Елена Рыбакина стартовала на «Ролан Гаррос» с разгромной победы

Елена Рыбакина стартовала на «Ролан Гаррос» с разгромной победы
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла во второй круг, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Елена, ранее выступавшая за Россию, дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Рыбакина поспорит с победительницей матча Фиона Ферро (Франция) — Хитер Уотсон (Великобритания).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 13:50 МСК
Елена Рыбакина
18
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Сорана Кырстя
84
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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