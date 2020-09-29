Елена Рыбакина стартовала на «Ролан Гаррос» с разгромной победы

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла во второй круг, обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

Елена, ранее выступавшая за Россию, дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Рыбакина поспорит с победительницей матча Фиона Ферро (Франция) — Хитер Уотсон (Великобритания).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.