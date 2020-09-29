Матчи на всех кортах «Ролан Гаррос», кроме центрального, остановлены из-за дождя
На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд). Организаторы сообщают, что игры на кортах без крыши возобновятся не ранее 16:00 мск.
В частности, должен начаться матч россиянина Андрея Рублёва, посеянного под 13-м номером, с американцем Сэмом Куэрри. Победитель этого поединка за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с французом Гаролом Майо (WC), либо с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Сэм Куэрри.
«Ролан Гаррос» завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Чесноков: если Рублёв победит Куэрри, у него будут высокие шансы дойти до полуфинала «РГ»
- 29 сентября 2020
-
16:17
-
15:44
-
15:23
-
15:13
-
14:23
-
13:31
-
13:12
-
13:02
-
12:39
-
11:24
-
11:08
-
10:39
-
09:50
-
09:34
-
09:16
-
09:00
-
08:23
-
08:15
-
01:01
-
00:36
-
00:10
- 28 сентября 2020
-
23:52
-
22:50
-
22:41
-
22:09
-
21:11
-
21:03
-
20:54
-
20:41
-
20:36
-
19:59
-
18:55
-
18:05
-
18:02
-
17:32
Партнерский контент