Матчи на всех кортах «Ролан Гаррос», кроме центрального, остановлены из-за дождя

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд). Организаторы сообщают, что игры на кортах без крыши возобновятся не ранее 16:00 мск.

В частности, должен начаться матч россиянина Андрея Рублёва, посеянного под 13-м номером, с американцем Сэмом Куэрри. Победитель этого поединка за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с французом Гаролом Майо (WC), либо с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Сэм Куэрри.

«Ролан Гаррос» завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.