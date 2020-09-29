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Матчи на всех кортах «Ролан Гаррос», кроме центрального, остановлены из-за дождя

Матчи на всех кортах «Ролан Гаррос», кроме центрального, остановлены из-за дождя
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд). Организаторы сообщают, что игры на кортах без крыши возобновятся не ранее 16:00 мск.

В частности, должен начаться матч россиянина Андрея Рублёва, посеянного под 13-м номером, с американцем Сэмом Куэрри. Победитель этого поединка за выход в третий круг «Ролан Гаррос» поспорит либо с французом Гаролом Майо (WC), либо с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей РублёвСэм Куэрри.

«Ролан Гаррос» завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Чесноков: если Рублёв победит Куэрри, у него будут высокие шансы дойти до полуфинала «РГ»
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