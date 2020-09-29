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Самсонова проиграла чемпионке Australian Open Кенин в первом круге «Ролан Гаррос»

Самсонова проиграла чемпионке Australian Open Кенин в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Самсонова со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграла американке Софье Кенин.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут. Самсонова дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейков из 13.

За выход в третий круг Кенин поспорит с румынкой Аной Богдан, которая в первом круге обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 14:20 МСК
Людмила Самсонова
125
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Софья Кенин
6
США
Софья Кенин
С. Кенин
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