Самсонова проиграла чемпионке Australian Open Кенин в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Самсонова со счётом 4:6, 6:3, 3:6 проиграла американке Софье Кенин.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут. Самсонова дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейков из 13.

За выход в третий круг Кенин поспорит с румынкой Аной Богдан, которая в первом круге обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.