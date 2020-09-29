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Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований россиянин со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 обыграл представителя США Сэма Куэрри.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 21 минуту. Победитель турнира в Гамбурге 23 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейков из 15. На счету его соперника 29 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейка из 9.

За выход в третий круг Рублёв поспорит с испанцем Алехандро Давидович Фокина, который в первом круге соревнований обыграл француза Гарола Майо.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Сэм Куэрри
48
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		7 7 5 4 3
6 5 		6 4 7 6 6
             
Андрей Рублёв
12
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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