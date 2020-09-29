Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований россиянин со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 обыграл представителя США Сэма Куэрри.
Продолжительность противостояния составила 3 часа 21 минуту. Победитель турнира в Гамбурге 23 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейков из 15. На счету его соперника 29 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 реализованных брейка из 9.
За выход в третий круг Рублёв поспорит с испанцем Алехандро Давидович Фокина, который в первом круге соревнований обыграл француза Гарола Майо.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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