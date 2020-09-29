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Дьяченко завершила выступления на «Ролан Гаррос» в первом круге, проиграв Стивенс

Дьяченко завершила выступления на «Ролан Гаррос» в первом круге, проиграв Стивенс
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Виталия Дьяченко не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Дьяченко со счётом 6:2, 6:2 проиграла американке Слоан Стивенс.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Дьяченко ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейка. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейка из 7.

За выход в третий круг Стивенс поспорит с победительницей пары Катерина Козлова (Украина) — Паула Бадоса (Испания).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 19:10 МСК
Слоан Стивенс
34
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Виталия Дьяченко
116
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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