Поспишил: на «Ролан Гаррос» условия гораздо хуже, чем на US Open. В нашем отеле ничего нет

Канадец Вашек Поспишил сравнил условия, созданные для теннисистов в «пузыре» Открытого чемпионата Франции и на прошедшем US Open.

«Здесь гораздо хуже. В отеле, где живут игроки, тяжело. Здесь ничего нет. Организаторы US Open приложили гораздо больше усилий, чтобы во время нахождения в „пузыре“ спортсмены чувствовали себя чуть более комфортно, это точно. Каждый теннисист, с которым говорил, разделяет эту точку зрения», — приводит слова Поспишила журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

Открытый чемпионат Франции стартовал 27 сентября и завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.