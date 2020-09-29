Поспишил: на «Ролан Гаррос» условия гораздо хуже, чем на US Open. В нашем отеле ничего нет
Канадец Вашек Поспишил сравнил условия, созданные для теннисистов в «пузыре» Открытого чемпионата Франции и на прошедшем US Open.
«Здесь гораздо хуже. В отеле, где живут игроки, тяжело. Здесь ничего нет. Организаторы US Open приложили гораздо больше усилий, чтобы во время нахождения в „пузыре“ спортсмены чувствовали себя чуть более комфортно, это точно. Каждый теннисист, с которым говорил, разделяет эту точку зрения», — приводит слова Поспишила журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».
Открытый чемпионат Франции стартовал 27 сентября и завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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