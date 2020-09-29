Новак Джокович поделился эмоциями после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований серб со счётом 6:0, 6:2, 6:3 обыграл представителя Швеции Микаэля Имера.

«Конечно, нынешние условия отличаются от тех, к которым мы привыкли, но мне кажется, они вполне подходят моему стилю игры. Сегодня я доволен собой.



Думаю, я сыграл хорошо, хоть и с некоторыми ошибками. Я физически и психологически готов пройти далеко на турнире. Надеюсь, у меня будет ещё один успешный год здесь, в Париже», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.