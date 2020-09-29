Рублёв и Циципас впервые в карьере отыгрались с 0:2 по сетам

Россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас впервые в карьере отыгрались со счёта 0:2 по сетам.
На старте соревнований россиянин со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 обыграл представителя США Сэма Куэрри, а Циципас со счётом 4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4 — представителя Испании Хауме Мунара.
Стоит отметить, что их соперники также ни разу не проигрывали матч, ведя 2:0 по сетам.
За выход в третий круг Циципас поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена, Рублёв — с испанцем Алехандро Давидович Фокина, одолевшим француза Гарола Майо.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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