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Рублёв — о победе над Куэрри: был в оцепенении. Не мог сделать и шага, только бил по мячу

Рублёв — о победе над Куэрри: был в оцепенении. Не мог сделать и шага, только бил по мячу
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу (6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3) над американцем Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Чувствовал себя очень сковано. С первого розыгрыша до последнего матч-пойнта был в оцепенении. Не мог сделать и шага, только бил по мячу. Был напряжён, как не знаю кто. Со мной нечасто такое случается. В любом случае, счастлив, что у меня есть ещё один шанс, что я здесь и есть ещё одна возможность показать другой настрой, другую игру. Надеюсь, смогу это сделать», — приводит слова Рублёва журналист Тумайни Карайол на своей странице в "Твиттере".

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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