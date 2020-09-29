Рублёв — о победе над Куэрри: был в оцепенении. Не мог сделать и шага, только бил по мячу

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу (6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3) над американцем Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата Франции.
«Чувствовал себя очень сковано. С первого розыгрыша до последнего матч-пойнта был в оцепенении. Не мог сделать и шага, только бил по мячу. Был напряжён, как не знаю кто. Со мной нечасто такое случается. В любом случае, счастлив, что у меня есть ещё один шанс, что я здесь и есть ещё одна возможность показать другой настрой, другую игру. Надеюсь, смогу это сделать», — приводит слова Рублёва журналист Тумайни Карайол на своей странице в "Твиттере".
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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