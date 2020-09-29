Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Муратоглу: горжусь Циципасом. Это был отличный бой

Муратоглу: горжусь Циципасом. Это был отличный бой
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал победу (4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4) Стефаноса Циципаса над Хауме Мунаром в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Горжусь Стефаносом. После финала в Гамбурге он сразу приехал на „Ролан Гаррос“, отыгрался после двух проигранных сетов, чтобы впервые в карьере выиграть в пяти. Поздравляю его соперника, был отличный бой», — написал Муратоглу на своей странице в "Твиттере".

За выход в третий круг грек поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам, как Рублёв
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020