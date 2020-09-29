Муратоглу: горжусь Циципасом. Это был отличный бой
Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал победу (4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4) Стефаноса Циципаса над Хауме Мунаром в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
«Горжусь Стефаносом. После финала в Гамбурге он сразу приехал на „Ролан Гаррос“, отыгрался после двух проигранных сетов, чтобы впервые в карьере выиграть в пяти. Поздравляю его соперника, был отличный бой», — написал Муратоглу на своей странице в "Твиттере".
За выход в третий круг грек поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
Циципас пробился во второй круг «Ролан Гаррос», отыгравшись с 0:2 по сетам, как Рублёв
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