Муратоглу: горжусь Циципасом. Это был отличный бой

Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал победу (4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4) Стефаноса Циципаса над Хауме Мунаром в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Горжусь Стефаносом. После финала в Гамбурге он сразу приехал на „Ролан Гаррос“, отыгрался после двух проигранных сетов, чтобы впервые в карьере выиграть в пяти. Поздравляю его соперника, был отличный бой», — написал Муратоглу на своей странице в "Твиттере".

За выход в третий круг грек поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.