Соболенко обыграла Пегулу и встретится с Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»
Представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Соболенко со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу США Джессику Пегулу.
Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 8.
За выход в третий круг Соболенко поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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