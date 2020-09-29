Соболенко обыграла Пегулу и встретится с Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»

Представительница Беларуси Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Соболенко со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 8.

За выход в третий круг Соболенко поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.