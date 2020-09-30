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Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Кудерметова со счётом 6:2, 6:3 обыграла француженку Полин Пармантье.

Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Кудерметова 1 раз подала навылет, не совершила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейка из 5.

В матче второго круга соревнований Кудерметова сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 сентября 2020, вторник. 23:00 МСК
Полин Пармантье
164
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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