Циципас: сначала у меня не шла игра, ничего не получалось, но я горжусь собой
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу (4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4) над Хауме Мунаром в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
«Играть матч до трёх побед может быть очень тяжело, и я счастлив, что сегодня ушёл с корта с победой. Не думаю, что когда-либо играл подобный матч. В начале матча эмоций и нервов не было, но я внёс в игру незначительные корректировки и попытался найти способ победить.
Сначала у меня не шла игра, ничего не получалось. Но я горжусь собой, количеством приложенных усилий и самоотверженностью», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
За выход в третий круг грек поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.
Муратоглу: горжусь Циципасом. Это был отличный бой
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