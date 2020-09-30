Циципас: сначала у меня не шла игра, ничего не получалось, но я горжусь собой

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу (4:6, 2:6, 6:1, 6:4, 6:4) над Хауме Мунаром в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

«Играть матч до трёх побед может быть очень тяжело, и я счастлив, что сегодня ушёл с корта с победой. Не думаю, что когда-либо играл подобный матч. В начале матча эмоций и нервов не было, но я внёс в игру незначительные корректировки и попытался найти способ победить.



Сначала у меня не шла игра, ничего не получалось. Но я горжусь собой, количеством приложенных усилий и самоотверженностью», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

За выход в третий круг грек поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом, который в первом круге соревнований обыграл швейцарца Генри Лааксонена.