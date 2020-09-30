Джокович: согласен, в матче с Имером я использовал укороченные слишком часто

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со шведом Микаэлем Имером признал, что слишком часто использовал укороченные удары в ходе встречи. Первая ракетка мира одержал победу со счётом 6:0, 6:2, 6:3.
«Думаю, это прекрасный удар, который вносит разнообразие. Важно иметь такой удар в своём арсенале и использовать тогда, когда соперник пытается угадать, каким же будет твой следующий шаг.
Согласен, сегодня я использовал его слишком часто. Но в целом укороченные принесли мне очки, когда это было нужно больше всего. Я постоянно вынуждал соперника двигаться, выполнял разнообразные удары, действовал агрессивно и выходил к сетке", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
Следующим соперником Новака будет литовец Ричардас Беранкис.
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