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Джокович: согласен, в матче с Имером я использовал укороченные слишком часто

Джокович: согласен, в матче с Имером я использовал укороченные слишком часто
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со шведом Микаэлем Имером признал, что слишком часто использовал укороченные удары в ходе встречи. Первая ракетка мира одержал победу со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

«Думаю, это прекрасный удар, который вносит разнообразие. Важно иметь такой удар в своём арсенале и использовать тогда, когда соперник пытается угадать, каким же будет твой следующий шаг.

Согласен, сегодня я использовал его слишком часто. Но в целом укороченные принесли мне очки, когда это было нужно больше всего. Я постоянно вынуждал соперника двигаться, выполнял разнообразные удары, действовал агрессивно и выходил к сетке", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Следующим соперником Новака будет литовец Ричардас Беранкис.

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