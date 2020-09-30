Андрей Рублёв призвал все турниры «Большого шлема» последовать примеру Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв, одолевший в первом круге Открытого чемпионата Франции американца Сэма Куэрри со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3, на пресс-конференции призвал турниры «Большого шлема» сформировать единый формат определения победителя в пятой партии и назвал лучшим вариант, который используется на Уимблдоне.

На Уимблдоне соперники играют тай-брейк в пятом сете при счёте 12:12, на US Open — при 6:6, а на Australian Open решающий тай-брейк проводится до 10 очков. На «Ролан Гаррос» ограничений по счёту в пятом сете нет.

«По моему мнению, формат должен быть одинаковым на всех турнирах „Большого шлема“. Лучшие варианты — как на „Ролан Гаррос“ или на Уимблдоне. Наверное, лучший всё же на Уимблдоне, когда играется тай-брейк при счёте 12:12. Организаторы как бы дают дополнительный сет, и если этого недостаточно, то нужно играть тай-брейк.

Мне кажется, вводить обычный тай-брейк в пятом сете не надо, потому что такие матчи ты запоминаешь на всю жизнь. Это нечто такое, о чём будешь думать: «Теперь я понимаю, ради чего так упорно работаю». В такой ситуации ты ещё больше гордишься собой", — цитирует Рублёва Ubitennis.