«Обманщица, какой позор!» Лауру Зигемунд раскритиковали после скандального момента на «РГ»

Болельщики в социальных сетях раскритиковали поведение немки Лауры Зигемунд в скандальном моменте матча первого круга Открытого чемпионата Франции с хозяйкой кортов Кристиной Младенович.

Кристина вела 5:1 в первом сете и на первом сетболе должна была выиграть очко, но судья на вышке Ева Асдераки не заметила двойной отскок мяча на половине Зигемунд. При этом сама Лаура ничего говорить не стала. После этого француженка не реализовала ещё 6 сетболов и в итоге проиграла партию — 5:7. Второй сет также остался за немкой — 6:3.

После инцидента на Зигемунд обрушилась критика со стороны болельщиков:

«Обманщица. Она не заслужила победу в первом сете. Какой позор!»

«Если Зигемунд выиграет этот сет, её надо дисквалифицировать».

«Почему все ждут от Зигемунд честного поступка? Это же Зигемунд, не будьте смешными».

«Зигемунд обманывает. Никаких сюрпризов».

«Двойной отскок был так очевиден, что она просто не могла не заметить».