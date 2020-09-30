Фернандо Вердаско намерен подать в суд на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, заявил о готовности подать в суд на организаторов турнира. После своего снятия с соревнований испанец ещё дважды прошёл тесты на коронавирус, и результаты обоих оказались отрицательными.

«Хочу ли я подать в суд на „Ролан Гаррос“? Да, конечно. Никто не может поверить, что на турнире уровня „Ролан Гаррос“ может произойти подобное. Такого быть не может. Дело не в деньгах. Это вопрос ущерба, который был нанесён моей репутации и профессионализму.

Не знаю, буду ли вообще играть ещё в этом году, потому что просто пропадает желание. Организаторы «Ролан Гаррос» делают всё в своих интересах, не проявляя никакого уважения. Права игроков для них ничего не значат. На следующий день после моего снятия с турнира они поменяли правила и разрешили делать второй тест. Это стало последней каплей", — цитирует Вердаско Cadena Ser.