Андрей Рублёв — о победе над Сэмом Куэрри: мой настрой был просто ужасен. Это неприемлемо

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата Франции с американцем Сэмом Куэрри со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.

«Мне ещё во многом нужно прибавлять, даже если брать только этот матч. Мой настрой был просто ужасен. Если я хочу прогрессировать и выступать на высоком уровне, то такой подход неприемлем. Мне нужно его изменить», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Андрей впервые в карьере отыгрался со счёта 0:2 по сетам. Следующим соперником Рублёва будет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.