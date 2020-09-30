Нестор: шансы Джоковича на победу на «Ролан Гаррос» — 51%, у Надаля — 49%

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион 2000 года, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде канадец Даниэль Нестор предположил, что в финале «Ролан Гаррос» встретятся серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль.
«Думаю, после такого US Open Новак Джокович будет мотивирован как никогда. Рафа — король грунта, но шансы Джоковича на титул — 51%, а у Надаля — 49%. Я буду удивлён, если они не встретятся в финале. Это два лучших теннисиста в оборонительном плане. Учитывая, что корты в Париже медленные и тяжёлые, обыграть их будет крайне сложно», — приводит слова Нестора Tennis World USA.
В первом круге Надаль и Джокович одержали победы в трёх сетах. Рафаэль обыграл белоруса Егора Герасимова — 6:4, 6:4, 6:2, а Новак разгромил шведа Микаэля Имера — 6:0, 6:2, 6:3.
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