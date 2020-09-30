Участников «Ролан Гаррос» поразил звук, похожий на взрыв. Видео

На Открытом чемпионате Франции произошёл необычный инцидент, попавший в трансляцию. В Париже, где проходит турнир, раздался громкий хлопок, который многие приняли за взрыв. Этот момент, в частности, попал в трансляцию матча второго круга между швейцарцем Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кёпфером. На видео заметно, как изумлены оба участника встречи.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport_RU. Права на видео принадлежат Eurosport.
В итоге оказалось, что хлопок был звуком истребителя, который преодолел звуковой барьер.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» у женщин стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
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