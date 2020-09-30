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Екатерина Александрова сыграет с Элиной Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Екатерина Александрова сыграет с Элиной Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 27-м номером, вышла в третий круг, обыграв австралийку Астру Шарму (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Александрова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, получившей третий номер посева. Во втором раунде уроженка Одессы победила мексиканку Ренату Сарасуа (Q) со счётом 6:3, 0:6, 6:2.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 12:50 МСК
Астра Шарма
134
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 12:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 2
         
Рената Сарасуа
178
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
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