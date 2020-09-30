Екатерина Александрова сыграет с Элиной Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 27-м номером, вышла в третий круг, обыграв австралийку Астру Шарму (Q) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
Екатерина ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.
За выход в четвёртый круг Александрова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, получившей третий номер посева. Во втором раунде уроженка Одессы победила мексиканку Ренату Сарасуа (Q) со счётом 6:3, 0:6, 6:2.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.
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