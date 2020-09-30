«Мне тяжело ходить». Серена Уильямс объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.

«Я размялась, и это была очень короткая разминка. Я поговорила с тренером и спросила: „Что ты думаешь об этом?“ Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть будет не лучшим», — приводятся слова Уильямс в «твиттере» WTA Insider.

«У моего ахиллова сухожилия было недостаточно времени на восстановление. Мне тяжело ходить», — передаёт слова Серены журналистка Кэрол Бушар в своём «твиттере».

Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.