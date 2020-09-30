«Мне тяжело ходить». Серена Уильямс объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала решение сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.
«Я размялась, и это была очень короткая разминка. Я поговорила с тренером и спросила: „Что ты думаешь об этом?“ Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть будет не лучшим», — приводятся слова Уильямс в «твиттере» WTA Insider.
«У моего ахиллова сухожилия было недостаточно времени на восстановление. Мне тяжело ходить», — передаёт слова Серены журналистка Кэрол Бушар в своём «твиттере».
Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
- 30 сентября 2020
-
14:37
-
14:18
-
14:07
-
13:56
-
13:50
-
13:16
-
12:12
-
11:18
-
11:05
-
10:29
-
09:40
-
09:05
-
08:42
-
08:33
-
08:23
-
00:53
-
00:20
- 29 сентября 2020
-
23:58
-
23:50
-
23:44
-
22:39
-
22:15
-
22:11
-
22:03
-
21:41
-
20:38
-
20:21
-
20:17
-
19:59
-
18:52
-
18:14
-
16:17
-
15:44
-
15:23
-
15:13