Тарпищев: у Серены есть стимул играть, чтобы обогнать Маргарет Корт. Я бы тоже играл

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не станет завершать карьеру в ближайшее время. Сегодня, 30 сентября, бывшая первая ракетка мира снялась с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.
«Серена хочет побить рекорд всех рекордов, выиграть ещё два турнира «Большого шлема» и быть первой. У неё есть стимул играть, чтобы обогнать Маргарет Корт, у которой 24 турнира «Большого шлема». Я бы тоже играл.
Если бы у неё не было этой цели, то, я думаю, она давно бы закончила», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Серена должна была сыграть с болгаркой Цветаной Пиронковой.
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