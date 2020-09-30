Серена Уильямс: Париж, не переживай, я вернусь

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия, опубликовала новый пост в своём «инстаграме».
«Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь. Люблю вас всех, спасибо за поддержку. Я выбыла, но ненадолго», — написала Уильямс.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс
Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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