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Серена Уильямс: Париж, не переживай, я вернусь

Серена Уильямс: Париж, не переживай, я вернусь
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, снявшаяся с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия, опубликовала новый пост в своём «инстаграме».

«Париж, я тебя люблю. Не переживай, я вернусь. Люблю вас всех, спасибо за поддержку. Я выбыла, но ненадолго», — написала Уильямс.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс

Сегодня, 30 сентября, в матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Серена Уильямс решила больше не мучиться и покинула «Ролан Гаррос». Это конец карьеры?
Серена Уильямс не вышла на матч 2-го круга «Ролан Гаррос». Американка снялась с турнира, как и два года назад перед поединком с Шараповой.
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