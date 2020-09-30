Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Синякова поспорит с Кики Бертенс (5) из Нидерландов, которая одолела итальянку Сару Эррани (Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.