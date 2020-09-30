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Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг Синякова поспорит с Кики Бертенс (5) из Нидерландов, которая одолела итальянку Сару Эррани (Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3. В этом году Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 15:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
38
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Катержина Синякова
61
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 12:55 МСК
Сара Эррани
150
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		3 9
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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