Элина Свитолина — о сете, проигранном со счётом 0:6: может, я спала. Я его почти не помню

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором раунде она одолела мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:3, 0:6, 6:2.
«Может быть, я спала. Если честно, я до сих сор задаю себе вопросы о провале во втором сете. Я этот сет почти не помню. Сложно сказать. Может, я старалась играть слишком активно. В концовке я заиграла лучше, действовала агрессивно и выполняла свои удары. Может быть, я допустила несколько ошибок.
Соперница уверенно играла на задней линии, использовала свои шансы и не так много ошибалась. Она здорово двигала мяч. Для своего небольшого роста она отлично двигается. Она может гордиться своей игрой сегодня. Не так много представителей Мексики добивались больших результатов", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.
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