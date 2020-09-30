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Бертенс и Эррани выдали 24 брейка на двоих. После матча Кики увезли с корта на коляске

Бертенс и Эррани выдали 24 брейка на двоих. После матча Кики увезли с корта на коляске
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс добыла тяжелейшую победу в матче второго круга «Ролан Гаррос». В трёх партиях она обыграла представительницу Италии Сару Эррани — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.

Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. На счету Бертенс 3 эйса, 6 двойных ошибок и 12 реализованных брейк-пойнтов из 30. Эррани отметилась 14 ошибками на подаче и реализовала 12 брейк-пойнтов из 19.

В ходе третьей партии Кики неоднократно жаловалась на судороги, а после матча не сумела самостоятельно покинуть корт — в подтрибунное помещение теннисистку увозили на коляске, при этом сама Бертенс вскрикивала от боли. Её следующей соперницей станет чешка Катержина Синякова.

Фото доступно в официальном «твиттере» «Ролан Гаррос».

Действующей чемпионкой соревнований является австралийка Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 сентября 2020, среда. 12:55 МСК
Сара Эррани
150
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		3 9
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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