Бертенс и Эррани выдали 24 брейка на двоих. После матча Кики увезли с корта на коляске

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс добыла тяжелейшую победу в матче второго круга «Ролан Гаррос». В трёх партиях она обыграла представительницу Италии Сару Эррани — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.
Продолжительность матча составила 3 часа 11 минут. На счету Бертенс 3 эйса, 6 двойных ошибок и 12 реализованных брейк-пойнтов из 30. Эррани отметилась 14 ошибками на подаче и реализовала 12 брейк-пойнтов из 19.
В ходе третьей партии Кики неоднократно жаловалась на судороги, а после матча не сумела самостоятельно покинуть корт — в подтрибунное помещение теннисистку увозили на коляске, при этом сама Бертенс вскрикивала от боли. Её следующей соперницей станет чешка Катержина Синякова.
Фото доступно в официальном «твиттере» «Ролан Гаррос».
Действующей чемпионкой соревнований является австралийка Эшли Барти.
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