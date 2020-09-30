Эррани обвинила Бертенс в симулировании травмы и спародировала её мучения

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции между итальянкой Сарой Эррани и Кики Бертенс из Нидерландов разгорелся скандал.



В ходе третьей партии Кики неоднократно жаловалась на судороги, что сильно не понравилось её сопернице. Эррани неоднократно обращалась к судье и даже пародировала судороги Бертенс. Теннисистка из Нидерландов достаточно уверенно проводила розыгрыши, однако практически в каждой паузе всячески обращала внимание на дискомфорт.



После матча Кики не сумела самостоятельно покинуть корт — в подтрибунное помещение теннисистку увозили на коляске, при этом сама Бертенс вскрикивала от боли.



«Мне не нравится, когда кто-то со мной „играется“. Она покинула корт на коляске, а пару минут назад я видела её в ресторане — вроде бы с ней всё в порядке. Не верю, что у Кики были проблемы, она переигрывала», — цитирует Эррани журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».



«Если я так хорошо умею притворяться, как об этом говорит Эрраи, то, возможно, мне нужно подумать о карьере актрисы? Я понимаю её разочарование — у неё были шансы победить, но она ими не воспользовалась», — цитирует Бертенс Бен Роттенберг на своей странице в «Твиттере».



Победительницей матча, продлившегося более трёх часов, стала Бертенс — 7:6 (7:5), 3:6, 9:7.

Бертенс и Эррани выдали 24 брейка на двоих. После матча Кики увезли с корта на коляске