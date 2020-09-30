Серена Уильямс рассказала, что мотивирует её продолжать карьеру в 39 лет

Американская теннисистка Серена Уильямс, отказавшаяся от продолжения выступлений на Открытом чемпионате Франции 2020 года, рассказала, что мотивирует её продолжать карьеру в 39 лет.



«В первую очередь я люблю играть в теннис и соревноваться с другими. Этот вид спорта был и остаётся моей работой, которую я по-прежнему делаю хорошо. Именно поэтому я скажу „хватит“ только тогда, когда у меня что-то начнёт не получаться.



В последнее время я была так близка к победам, что, казалось, я почти их добыла. Думаю, что именно это и мотивирует меня продолжать побеждать», — цитирует Серену AP News.



Уильямс-младшая отчаянно пытается выиграть 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и сравняться по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт. После паузы в карьере, связанной с беременностью и родами, она уже четыре раза выходила в финалы ТБШ, однако так и не смогла ни разу в них победить.

Серена Уильямс, скорее всего, не вернётся на корт в этом сезоне